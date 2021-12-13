В Гродно продолжают устанавливать нарушителей общественного порядка в 2020 году

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гродненской области завершено расследование 4 уголовных дел в отношении активных участников групповых действий, нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, произошедших в областном центре в сентябре 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Согласно материалам уголовного дела, днем 6 сентября 2020 года 27-летний житель Гродно прибыл в центральную часть города, где совместно с иными лицами побуждал окружающих к участию в несанкционированном массовом мероприятии. После чего образовал "сцепку", перегородив часть тротуара, а также вход в один из магазинов. Затем совместно с иными гражданами обвиняемый с целью блокировки дорог двигался по проезжей части. Подобные противоправные действия неработающего жителя Гродно препятствовали движению транспорта, повлекли нарушение работы различных учреждений города, посягали на общественное спокойствие горожан, нарушали условия их быта и отдыха. На неоднократные законные требования сотрудников милиции о прекращении противоправных действий он не реагировал.

Установлено, что в одном из экстремистских Telegram-каналов парень размещал сообщения, направленные на побуждение у граждан чувства необходимости участия в несанкционированном массовом мероприятии, содержащие призывы к групповым действиям, грубо нарушающим общественный порядок.

Активным участником вышеуказанных событий явился неработающий 38-летний житель областного центра. Мужчина также грубо нарушал общественный порядок, препятствовал нормальной работе общественного транспорта и учреждений города.

Оба обвиняемых в 2020 году привлекались к административной ответственности по ч.1 ст.23.34 (совершение правонарушений, предусмотренных за участие в демонстрациях (пикетировании) без разрешения местного органа исполнительной власти) КоАП.

Аналогичные противоправные действия совершили 28 и 57-летняя жительницы Гродно. Женщины участвовали в массовом митинге, выстраивались в ряд, блокировали вход в магазин, принимали активное участие в шествии, которое двигалось в том числе по проезжей части дороги. В ходе предварительного следствия установлен факт применения насилия в отношении сотрудников милиции со стороны 57-летней женщины.

Следователем допрошены обвиняемые, свидетели, осмотрены и приобщены к материалам уголовных дел записи с камер видеонаблюдения, на которых отражены исследуемые события. По месту жительства обвиняемых проведены обыски, изъята используемая ими компьютерная техника, которая осмотрена в том числе с привлечением сотрудников криминалистического отдела УСК по Гродненской области. В процессе расследования специалистами УГКСЭ по Гродненской области проведен ряд экспертных исследований. Результаты экспертиз изучены и приобщены к материалам уголовного дела.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта) УК.

Кроме того, действия 57-летней жительницы областного центра дополнительно квалифицированы по ст.364 (насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности) УК.

Расследование завершено, материалы уголовных дел переданы прокурору для направления в суд.

Следственный комитет в очередной раз напоминает о неотвратимости наказания за содеянное, а также о том, что явка с повинной является смягчающим ответственность обстоятельством.-0-