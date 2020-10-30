30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно работники МЧС при пожаре в квартире спасли женщину и эвакуировали четверых человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сегодня в 04.37 поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже многоквартирного девятиэтажного дома в Гродно. Работники МЧС спасли хозяйку квартиры 1942 года рождения, с расположенных выше этажей эвакуировали четырех человек.

Причина пожара устанавливается.-0-