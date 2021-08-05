В Гродно работники СТО похитили у клиента около 5,5 тыс. евро и более $5 тыс.

5 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно работники СТО похитили из автомобиля клиента около 5,5 тыс. евро и более $5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Ночью из автомобиля "Ауди" на неохраняемой стоянке были украдены зеркало заднего вида, видеорегистратор и крупная сумма денег. В бардачке машины находилось около 5,5 тыс евро и более $5 тыс. "Уже на следующий день оперативники уголовного розыска Гродненской области вышли на след подозреваемых. Ими оказались работники станции техобслуживания, где регулярно обслуживался потерпевший. Он сам рассказывал о престижной работе за границей и наличии у него крупного заработка", - рассказали в милиции.

Жители Гродно 27, 32 и 38 лет дали признательные показания. К слову, чтобы замаскировать умысел, они той же ночью вскрыли еще три машины. Потратить деньги злоумышленники не успели, всю сумму вернули потерпевшему.

Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за кражу в крупном размере.-0-