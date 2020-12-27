27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно раскрыли крупную финансовую пирамиду, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел.

"Проверяя спонсорские организации протестного движения, сотрудники ОБЭП вышли на фирму, которая занималась выдачей займов. Выяснилось, что 33-летний учредитель под видом деятельности финансовой организации создал пирамиду по привлечению и выдаче кредитов", - сообщили в МВД.

Фирма начала работать с весны 2014 года. Клиентам предлагалось вносить деньги под высокий процент годовых. "Условия были заманчивыми, и несколько человек вложили крупные суммы, которые в последующем раздавались другим клиентам в качестве займов, - пояснили в МВД. - Некоторые вкладчики получали обещанную прибыль и продлевали договоры с фирмой, заключали новые сделки и вовлекали в процесс знакомых. В итоге финансовый оборот организации резко возрос".

Тем не менее через некоторое время процентные ставки по дивидендам пошли на спад, а в конце января 2020 года фирма заявила о банкротстве. Вывести свои вклады клиенты не смогли.

Установлено, что мужчина, обманув как минимум семь человек, завладел деньгами на сумму более чем Br300 тыс., после чего скрылся за рубежом.

В последующем оперативники выявили около двадцати обманутых человек.

Следователи дали правовую оценку жителю Гродно и возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.-0-