В Гродно расследуется уголовное дело о педофилии

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2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно расследуется уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по области Мария Трушинская. В совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.167 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего), обвиняется 26-летний гродненец. Его задержали в начале ноября. "Обвиняемый рассказал, что на протяжении длительного времени неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетних на территории Гродно. Чаще всего под различными предлогами приглашал детей к себе домой - кому-то предлагал сладости или деньги, а кому-то обещал показать домашних животных", - рассказала Мария Трушинская. Во время расследования установлены пять потерпевших, которые подтвердили показания мужчины. Допрошены обвиняемый, его соседи и потерпевшие. Детей допрашивали с участием психологов в дружественных комнатах опроса. По уголовному делу назначен ряд экспертных исследований. Сейчас устанавливается причастность мужчины к совершению иных преступлений. С информацией о подобных преступлениях и пострадавших следователи просят жителей Гродно и региона обращаться в УСК по Гродненской области по телефону 8 (0152) 72-40-40 либо +375 (33) 621-15-35.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!