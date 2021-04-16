В Гродно расследуют дело об избиении мужчины и женщины из ревности

16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений мужчине и женщине. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Ночью 14 апреля поступило сообщение от 48-летней жительницы Гродно: бывший супруг напал на нее и ее знакомого и избил их деревянным брусом.

Выяснилось, что пострадавшая проживает вместе с бывшим супругом в одной квартире. Ночью к ней в гости пришел знакомый. Бывшему мужу это не понравилось. "Ночью он зашел к ним в комнату и начал избивать женщину и ее гостя деревянным брусом. Пострадавшие госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести, мужчина до настоящего времени находится в коме", - рассказала Мария Трушинская.

Следователь с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области осмотрел места происшествия, зафиксированы следы преступления, допрошены подозреваемый, потерпевшая и их соседи, назначены экспертные исследования. Во время допроса подозреваемый рассказал, что сделал это из ревности к бывшей жене.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения в отношении двух лиц). Подозреваемый задержан.-0-