В Гродно рассмотрят дело о гибели девочки в аварии в новогоднюю ночь

27 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно начинается рассмотрение дела о резонансном ДТП в новогоднюю ночь, в котором погибла девочка-подросток. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Дело рассмотрят в открытом судебном заседании. Житель Гродненского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщалось, ночью 1 января на 17-м км автодороги Н6053 сообщением Скидель-Гушицы-Пыра-Озеры в Гродненском районе управлявший автомобилем "Ниссан" 32-летний житель агрогородка этого района не справился с управлением. Машину занесло, она выехала за пределы проезжей части в сельскохозяйственное поле и опрокинулась. Одна из пассажирок - 13-летняя девочка - скончалась на месте, ее сверстница получила менее тяжкие телесные повреждения. Третья несовершеннолетняя не пострадала.

СК: к гибели девочки-подростка в ДТП под Гродно привела преступная самонадеянность водителя Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель отвлекся от управления автомобилем и утратил контроль за дорожной обстановкой. Концентрация алкоголя в его крови составила почти 1,8 промилле.

Осмотрев место происшествия, допросив свидетелей, проведя иные следственные и процессуальные действия, в том числе по результатам экспертиз, следователи установили, что к ДТП привела преступная самонадеянность водителя. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он отвлекся от управления автомобилем и утратил контроль за дорожной обстановкой. Концентрация алкоголя в его крови составила почти 1,8 промилле. Кроме того, двух пассажиров на заднем сиденье он перевозил не пристегнутыми ремнями безопасности.-0-