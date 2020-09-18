18 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно разыскивают 16-летнюю девушку. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Ученица одного из колледжей Гродно не пришла на занятия 14 сентября, а позже не вернулась ночевать в общежитие.

"На вид 16 лет, рост 155 см, плотного телосложения, волосы длинные рыжие. Была одета в белые кроссовки, красную байку и синие штаны. При себе у нее был черный рюкзак", - сообщили в милиции.

Всех, кому известно о ее местонахождении, просят сообщить в Октябрьский РОВД Гродно по телефонам 8 (029) 589-09-01, 8 (0152) 68-73-35 или 102.-0-