В Гродно разыскивают очевидцев аварии с участием BMW

27 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно следователи разыскивают очевидцев аварии с участием BMW X5, в которой пострадали два человека. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла около 17 часов 18 апреля на кольцевой развязке БЛК-Горького-Дубко. По данным следствия, 34-летний водитель BMW X5 не справился с управлением, автомобиль врезался в столб. В результате аварии пострадали два пассажира 33 и 35 лет. Они госпитализированы с тяжкими телесными повреждениями.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2. ст.317 УК (нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Следователи обращаются к пешеходам и водителям, которые стали свидетелями ДТП, а также тем, кто располагает записями видеорегистратора или интересующими сведениями, сообщить об этом в УСК по Гродненской области. Сделать это можно по телефону 8(0152) 72 40 40, (8033) 621 15 35.-0-