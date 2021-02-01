В Гродно ребенок застрял ногой между морскими контейнерами

1 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно спасатели помогли ребенку, застрявшему между морскими контейнерами. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Информация об инциденте на территории строительного магазина по Индурскому шоссе в Гродно поступила спасателям 31 января около 17.00.

Выяснилось, что мальчик во время игры забрался на контейнеры. В какой-то момент он оступился, нога оказалась между двумя контейнерами. Самостоятельно ребенок выбраться не смог.

На помощь пришли работники МЧС. При помощи специального аварийно-спасательного инструмента ногу извлекли. После осмотра медиками мальчика отпустили домой, в госпитализации он не нуждался.-0-