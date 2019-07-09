В Гродно сгорел автобус

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сгорел пассажирский автобус, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Пожар в областном центре произошел вечером 8 июля. "Сообщение поступило в 18.16. Горел пассажирский автобус на ул.Западной. В результате он был уничтожен огнем", - проинформировали в управлении.

Причина пожара устанавливается.-0-