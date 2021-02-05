В Гродно следователи ищут пострадавших от мошенника

5 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно следователи просят откликнуться пострадавших от мошеннических действий. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

В отношении 29-летнего жителя Гродно за мошенничество в крупном размере возбуждено уголовное дело. С июня 2017 года по октябрь 2019-го он под различными предлогами, например, изготовления карты поляка или просто в долг, получал деньги от своих знакомых. Принятые на себя обязательства не выполнял. Деньги тратил на свое усмотрение.

Всех, кто пострадал от действий мужчины, просят сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Гродненской области по номеру +375 33 621 15 35 (круглосуточно).-0-