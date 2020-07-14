В Гродно следователи разыскивают очевидцев аварии, в которой пострадала женщина

14 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Следователи разыскивают очевидцев ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Авария произошла 9 июля около половины одиннадцатого утра. На улице Магистральной "Форд" под управлением 38-летнего мужчины сбил женщину. С переломами ее госпитализировали.

Установлено, что потерпевшая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе и то, была ли возможность у водителя избежать наезда. Возбуждено уголовное дело.

Очевидцами аварии были водитель и пассажиры автомобиля серебристого цвета, предположительно марки "Мицубиси Аутлендер" предпоследнего поколения, двигавшегося по правой полосе улицы Магистральной в направлении улицы Тавлая, а также женщина-пешеход, находившаяся рядом с местом происшествия на тротуаре. Следователи обращаются к ним с просьбой сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону 8 0152 724040 (круглосуточно) либо по номеру 102.-0-