В Гродно сотрудники ГАИ хотели помочь застрявшему авто: его водитель оказался пьян

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22 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сотрудники ГАИ выявили пьяного водителя, когда хотели помочь застрявшему автомобилю. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Днем 20 февраля на улице Южной инспекторы обратили внимание на буксующий "Пежо". Они решили помочь водителю. Впрочем, во время разговора у мужчины были выявлены признаки опьянения. Медосвидетельствование подтвердило подозрения. Его результат - 3,4 промилле. "В протоколе опроса мужчина указал, что вместе с товарищем выпил литр водки в машине. После чего решил ехать на улицу Гагарина", - рассказали в ГАИ. Выяснилось, что 57-летний нарушитель ранее уже был лишен прав за нетрезвую езду. Попытки сдать экзамен и восстановить их были безуспешными. В отношении мужчины начат административный процесс. К слову, за выходные в Гродненской области от управления отстранили 14 нетрезвых водителей.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!