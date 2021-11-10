В Гродно спасатели освободили застрявшего в пластиковом горшке ребенка

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно спасатели помогли ребенку, застрявшему в пластиковом сиденье для горшка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"9 ноября в 13.07 гродненским спасателям позвонила молодая мама и сообщила, что ее сын срочно нуждается в помощи. Выяснилось, что двухлетний малыш, играя, засунул голову в отверстие пластикового сиденья для горшка и застрял. Мама попыталась его освободить, но безуспешно. Мальчишка капризничал, поскольку "хомут" доставлял неудобства", - рассказали в МЧС.

Спасатели при помощи механических кусачек за несколько минут освободили ребенка. Госпитализация не потребовалась.-0-