23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно спасатели помогли мужчине выбраться из-под завала, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Жительница областного центра 22 мая в 14.01 сообщила в службу 101, что ее супруга засыпало при устройстве ямы-отстойника. Подразделения пожарных аварийно-спасательный частей №1 и №4 Гродно направились к месту происшествия на ул.Аксенова.

На территории частного подворья в яме размерами 3х5 м и глубиной 1,8 м под обрушившимися опалубкой и фундаментом находился мужчина. Пострадавший был в сознании, но самостоятельно выбраться не мог. Для проведения аварийно-спасательных работ сотрудники МЧС подготовили гидравлическую станцию и при помощи пневмоподушек уменьшили нагрузку на мужчину. Затем домкратом приподняли обрушившиеся элементы и помогли ему выбраться из ямы.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с предварительными диагнозами "перелом руки" и "черепно-мозговая травма".-0-

Фото Гродненоского областного управления МЧС