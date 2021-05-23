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23 мая 2021, 10:15

В Гродно спасатели помогли мужчине выбраться из-под завала

Фото Гродненоского областного управления МЧС
Фото Гродненоского областного управления МЧС

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно спасатели помогли мужчине выбраться из-под завала, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Жительница областного центра 22 мая в 14.01 сообщила в службу 101, что ее супруга засыпало при устройстве ямы-отстойника. Подразделения пожарных аварийно-спасательный частей №1 и №4 Гродно направились к месту происшествия на ул.Аксенова.

На территории частного подворья в яме размерами 3х5 м и глубиной 1,8 м под обрушившимися опалубкой и фундаментом находился мужчина. Пострадавший был в сознании, но самостоятельно выбраться не мог. Для проведения аварийно-спасательных работ сотрудники МЧС подготовили гидравлическую станцию и при помощи пневмоподушек уменьшили нагрузку на мужчину. Затем домкратом приподняли обрушившиеся элементы и помогли ему выбраться из ямы.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с предварительными диагнозами "перелом руки" и "черепно-мозговая травма".-0-

Фото Гродненоского областного управления МЧС
Фото Гродненоского областного управления МЧС
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