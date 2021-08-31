Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 31 августа 2021
Минск Облачно с прояснениями +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:19 В Гродно спасатели сняли с крыши двухэтажного дома девочку Происшествия
16:11 Белорусские школьники завоевали три медали на Международной олимпиаде по наукам о Земле Общество
16:08 С начала лета правоохранителям Брестской области поступило 27 сообщений о заблудившихся в лесу Происшествия
16:07 В Минске подросток похитил $2 тыс. у родителей приятеля Происшествия
16:03 Резиденты СЭЗ "Гродноинвест" в первом полугодии получили свыше Br260 млн чистой прибыли Регионы
16:03 В Беларуси к сентябрю усилили 4G-связь почти в 50 городах Беларуси Технологии
15:53 В Минске на ул.Ольшевского нашли малыша Происшествия
15:53 В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9 В мире
15:40 Первый в области специализированный зал для индор-хоккея открыли в Гродно Регионы
15:33 МЧС проведет 1-10 сентября акцию "Единый день безопасности" Общество
15:30 Кочанова и митрополит Вениамин обсудили сотрудничество государства и церкви Общество
15:25 Белорусские банки в I полугодии более чем в 2 раза увеличили благотворительную помощь Общество
15:20 Более Br102 тыс. выделил профсоюз медиков Гомельской области на подготовку детей к школе Регионы
15:11 Минчанин за 10 лет похитил имущество из 36 гаражей Происшествия
15:01 От лимонной кислоты до яблочной кожуры. Пять народных способов отчистить чайник Ссылки на БелТА Плюс
15:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1168 пациентов с COVID-19, выписаны 1026 Общество
14:51 Ректор БНТУ заявил о популярности у иностранных студентов совместных образовательных программ Общество
14:50 В Беларуси с 1 сентября начнут выдавать биометрические документы Общество
14:48 Как демократия стала оружием - комментарий Политика
14:44 В Литве при монтаже колючей проволоки на границе с Беларусью погиб пожарный В мире
14:33 Новым президентом Эстонии стал Алар Карис В мире
14:32 Нетрезвый мозырянин оказал сопротивление милиции - возбуждено уголовное дело Происшествия
14:31 ФОТОФАКТ: В Лошице готовится к открытию новая школа Регионы
14:27 Творческие коллективы 25 национальностей примут участие в открытии фестиваля национальных культур в Минске Культура
14:26 ОДКБ не планирует вводить войска в Афганистан В мире
14:25 День знаний в столичной подземке: о правилах безопасности пассажирам напомнил Метрович Регионы
14:12 Подарок от белорусского народа и Президента Беларуси - в Воронежской области открыли новую школу Общество
14:07 Крупную партию запрещенной к продаже "незамерзайки" выявили в Осиповичах Регионы
13:53 Минлесхоз разрабатывает проект по экологическому образованию детей Общество
13:52 Доллар на торгах 31 августа подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
Все новости
Все новости
Происшествия
31 августа 2021, 16:19

В Гродно спасатели сняли с крыши двухэтажного дома девочку

Фото Гродненского областного управления МЧС
Фото Гродненского областного управления МЧС

31 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно с крыши дома спасатели сняли 9-летнюю девочку. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 31 августа в службу 101 поступило сообщение, что на крыше двухэтажного дома по ул.Буденого находится ребенок. К месту вызова незамедлительно направились подразделения спасателей, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники милиции.

"На краю скатной кровли сидела девятилетняя девочка. Бойцы МЧС развернули куб жизни и выдвинули автолестницу. К этому моменту с девочкой установила словесный контакт очевидица происшествия - врач-педиатр Витебского областного специализированного дома ребенка", - рассказали в МЧС.

Женщина вместе со спасателями поднялась по автолестнице. После уговоров девочка согласилась спуститься вниз. Ребенка передали врачам скорой помощи.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Гродно МЧС
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива С начала лета правоохранителям Брестской области поступило 27 сообщений о заблудившихся в лесу
Фото из архива В Минске подросток похитил $2 тыс. у родителей приятеля
Фото из архива В Минске на ул.Ольшевского нашли малыша
Фото из архива СК Минчанин за 10 лет похитил имущество из 36 гаражей
Фото из архива Нетрезвый мозырянин оказал сопротивление милиции - возбуждено уголовное дело
Фото из архива Правоохранители изъяли у бобруйчанина более 500 л спиртосодержащей жидкости
Главное
Во время встречи "Таможня в этом году сработала положительно" - Лукашенко принял с докладом председателя ГТК
Сделать выводы и наметить шаги на будущее. Итоги Олимпиады в Токио обсудили у Лукашенко
Таможня помогает белорусским предприятиям в условиях санкций. Председатель ГТК рассказал, как именно
Сев озимых зерновых начался в Беларуси
Топ-новости
Лукашенко: Запад обвиняет Беларусь в контрабанде, но замалчивает проблему наркотрафика из Европы
Кочанова и митрополит Вениамин обсудили сотрудничество государства и церкви
Пархамович: организации стройотрасли стремятся максимизировать сотрудничество с партнерами
В Беларуси приняты меры по стимулированию инвестиционной и экспортной деятельности фармпроизводителей
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 1 сентября
Семашко: в программах интеграции остался один неразрешенный момент - тариф на транспортировку газа
Подарок от белорусского народа и Президента Беларуси - в Воронежской области открыли новую школу
ОДКБ не планирует вводить войска в Афганистан
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1168 пациентов с COVID-19, выписаны 1026
Как демократия стала оружием - комментарий
Экспорт белорусских компьютерных услуг в I полугодии вырос почти до $1,5 млрд
Parimatch и ФХБ расширили сотрудничество. Экстралига – с новым логотипом!
При получении белорусского ВНЖ или гражданства россияне смогут не менять водительские права - депутат
Первый урок в школах посвятят нравственным ценностям и единству белорусов
Застройщикам дали право возводить инженерную и транспортную инфраструктуру за собственные средства
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.