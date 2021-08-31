В Гродно спасатели сняли с крыши двухэтажного дома девочку

31 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно с крыши дома спасатели сняли 9-летнюю девочку. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 31 августа в службу 101 поступило сообщение, что на крыше двухэтажного дома по ул.Буденого находится ребенок. К месту вызова незамедлительно направились подразделения спасателей, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники милиции.

"На краю скатной кровли сидела девятилетняя девочка. Бойцы МЧС развернули куб жизни и выдвинули автолестницу. К этому моменту с девочкой установила словесный контакт очевидица происшествия - врач-педиатр Витебского областного специализированного дома ребенка", - рассказали в МЧС.

Женщина вместе со спасателями поднялась по автолестнице. После уговоров девочка согласилась спуститься вниз. Ребенка передали врачам скорой помощи.-0-