В Гродно спасли провалившегося под лед крупного пса

4 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно водолазы-спасатели помогли выбраться из ледяной воды крупному псу. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение об инциденте на озере Юбилейном поступило днем 3 февраля. На место незамедлительно направились работники расположенного неподалеку пожарного аварийно-спасательного отряда.

"На расстоянии около 60 м от берега виднелась голова пса, который передними лапами держался за кромку льда. Несмотря на то, что спасение животных не входит в обязанности МЧС, ребята не смогли остаться равнодушными. Водолазы-спасатели Максим Шершень и Алексей Крывда, используя спасательную доску, приблизились к животному, погрузили его и доставили на берег", - рассказали в МЧС.

В автомобиле пса отогрели, затем отвезли в подразделение и накормили. Судя по ошейнику, у спасенного есть хозяин.

Рыбаки рассказали, что пес выскочил на лед следом за зайцем. В азарте погони угодил в промоину, сам выбраться не смог. Глубина в том месте достигает 3-4 метров.-0-