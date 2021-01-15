В Гродно столкнулись пожарная машина и такси

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно столкнулись автомобиль МЧС и такси. Пострадавших нет, сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла поздним вечером 14 января. По улице Курчатова МАЗ двигался на вызов с включенными сиреной и проблесковыми маячками. На пересечении с улицей Дзержинского спецавтомобиль столкнулся с машиной такси. В результате ДТП транспортные средства получили повреждения.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-