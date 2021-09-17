17 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно столкнулись такси и троллейбус. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 16 сентября на улице Брикеля в областном центре. 20-летний водитель такси неправильно выбрал дистанцию. В результате его "Лада" столкнулась с движущимся впереди троллейбусом.

"В результате ДТП водитель такси получил травмы лица от подушки безопасности. Также пострадали две его пассажирки: у одной из них ссадины, другая получила перелом руки", - рассказали в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.-0-