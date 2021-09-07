В Гродно студент организовал нарколабораторию

7 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетний студент организовал нарколабораторию. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

На 17-летнего жителя Гродно вышли оперативники областного наркоконтроля совместно с коллегами из МВД. В квартире парня обнаружили более 400 г запрещенных к обороту веществ, а также марихуана и различные специальные приспособления.

"Задержанный со школьной скамьи увлекался химией и неоднократно становился лауреатом тематических олимпиад. Полученные знания он использовал для изготовления синтетических наркотиков с последующей реализацией через виртуальный наркомаркет", - рассказали в пресс-службе.

Следовали дали правовую оценку действиям студента и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-