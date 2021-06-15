15 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно студенту помешал спать автомобиль - парень повредил авто и ударил водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел у одного из общежитий областного центра. 25-летний студент лишь под утро лег спать, но около 8 часов его разбудил звук работающего двигателя легковой машины.

"В итоге молодой человек вышел из общежития и начал ссору с 21-летним водителем. Конфликт мирно урегулировать не удалось. 25-летний парень прошел по капоту автомобиля, а затем ударил водителя по лицу", - рассказали в милиции.

Позже подозреваемый так и не смог объяснить правоохранителям мотивы своего поступка, сославшись на то, что был пьян. Его действиям дана правовая оценка. По статье "Хулиганство" возбуждено уголовное дело.-0-