В Гродно суд обязал продавца вернуть деньги за проданный на презентации товар

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Гродно защитил интересы мужчины, который приобрел матрас на презентации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.

В октябре 2019 года мужчина во время одной из презентаций товаров для здоровья купил матрас для массажа стоимостью Br3990, а также скороварку, массажные очки, комплект постели - все по Br1. Товары были приобретены в кредит через банк.

В суде истец пояснил, что при заключении договора купли-продажи не понял, какая цена этих товаров. Из-за плохого зрения не увидел точную их стоимость в договоре и посчитал, что совершил покупку на общую сумму Br399. И только придя домой узнал, что заключил договор на сумму Br3993. В тот же день, не вскрывая упаковок, мужчина попытался вернуть продавцу товар, однако ему отказали.

Более того, по словам покупателя, при заключении договора купли-продажи у него не было возможности ознакомиться со всеми характеристиками матраса, не было продемонстрировано, как им пользоваться, не проверена его работоспособность. Мужчину не предупредили о негативных последствиях использования товара при некоторых хронических заболеваниях. Не была передана инструкция по его эксплуатации, не предоставлены сведения о ремонтной организации, а также сертификат на изделие медназначения.

В результате решением суда договор расторгнут, поэтому истец обязан вернуть ответчику приобретенные товары. Кроме того, в пользу покупателя взыскана компенсация морального вреда в размере Br250 и возмещение расходов на проезд, связанных с явкой в суд.

Ответчик не согласился с этим и подал апелляционную жалобу. Однако вышестоящий суд посчитал, что суд первой инстанции пришел к правильному выводу. Поскольку истец попытался вернуть все товары в день покупки, не вскрывая упаковку, у ответчика не было сомнений, что они не были в употреблении.

Более того, по законодательству продажа технически сложных товаров бытового назначения при осуществлении розничной торговли вне стационарных торговых объектов, в результате которой и был продан матрас для массажа, запрещена.-0-