В Гродно суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП

18 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Гродненского района вынес приговор по уголовному делу об аварии, в которой погиб подросток. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Смертельная авария произошла на одной из дорог Гродненского района в конце мая. Легковой автомобиль вылетел с дороги и врезался в придорожное дерево. В результате аварии погиб 17-летний пассажир. Выяснилось, что он ехал на заднем сиденье, пристегнут не был.

Также установлено, что водитель на момент аварии был пьян, водительского удостоверения не имел. Автомобиль был неисправен: на передней оси стояли шины с разным рисунком протектора, на задней - шины были неравномерно изношены. Эксплуатация машины в таких случаях запрещена. Несмотря на это, водитель, зная о неисправности, проявил преступную самонадеянность при выборе скорости (машина двигалась около 80 км/ч) и не справился с управлением, в результате этого и произошла авария.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст.317 УК. Мужчина признал вину в полном объеме. Он приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также мужчина на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-