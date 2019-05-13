13 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно судят россиянина за попытку провоза через границу более 10 кг гашиша. Рассмотрение уголовного дела началось сегодня в суде Гродненского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного суда.

Проходит заседание в отрытом формате. Гражданин Российской Федерации обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) и ч.2 ст.328-1 УК (Незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств).

Как сообщалось, наркотики были обнаружены у россиянина в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе в декабре 2018 года. Машина под управлением гражданина России следовала по зеленому коридору. В топливном баке Volkswagen Passat был обнаружен тайник, в котором находилось свыше 30 свертков, упакованных в полимерные пакеты, общим весом 10,5 кг. Экспертиза показала, что в свертках находилось опасное наркотическое средство - гашиш.-0-