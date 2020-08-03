В Гродно сын спас на пожаре мать

3 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сын помог матери выбраться из задымленной квартиры. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в пятиэтажке по улице Ольги Соломовой поступило сегодня около 5 часов утра. Прибывшие подразделения МЧС выяснили, что дым на лестничную площадку распространяется из квартиры на третьем этаже. Звенья спасателей обследовали жилище, убедились, что людей там нет, и ликвидировали возгорание. Из расположенных выше квартир были эвакуированы 5 человек. После ликвидации возгорания они вернулись домой.

"Выяснилось, что квартира принадлежит 83-летней женщине. До прибытия спасателей ее 56-летний сын, проживающий в соседней квартире, открыл дверь, разбудил мать и вывел на свежий воздух. С диагнозом "ожоги I-III степени 20-25% тела" пенсионерка госпитализирована", - рассказали в областном управлении МЧС.

Огнем поврежден матрас, постельные принадлежности, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия короткого замыкания электросветильника.-0-