В Гродно такси сбило пешехода

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
10 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На пешеходном переходе в центре Гродно такси сбило пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла около полудня 10 октября. "Лада" службы такси под управлением мужчины 1961 года рождения двигалась по улице Карла Маркса. "В это время дорогу по пешеходному переходу пересекала 59-летняя женщина. Водитель пешехода не заметил. Избежать наезда не удалось", - рассказали в ГАИ региона.
Женщину с переломом голени госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.-0-