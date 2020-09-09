В Гродно такси сбило пешехода

9 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно рядом с пешеходным переходом такси сбило мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 8 сентября у одного из нерегулируемых пешеходных переходов по улице Терешковой. 65-летний мужчина пересекал дорогу рядом с "зеброй". Его сбил автомобиль такси. К наезду, сообщили в ГАИ, привела невнимательность 21-летнего водителя, не сумевшего вовремя остановить легковушку.

В результате аварии пешехода с переломом плеча и ушибами госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.-0-