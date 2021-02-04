В Гродно такси сбило пешехода

4 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно таксист сбил мужчину на пешеходном переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 3 февраля на ул.Курчатова. 58-летний водитель автомобиля такси двигался в сторону ул.Тавлая. "При подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу он проявил невнимательность, не снизил скорость и совершил наезд на мужчину", - сообщили в ГАИ.

В результате ДТП 62-летний пешеход с травмами бедра и ушибом грудной клетки госпитализирован. По факту наезда назначена проверка.

ГАИ напоминает пешеходам, что перед выходом на проезжую часть стоит убедиться в безопасности. Водителям же при подъезде к пешеходным переходам необходимо быть более внимательными и снижать скорость.-0-