В Гродно такси сбило подростка велосипедиста

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно автомобиль такси сбил 12-летнего велосипедиста. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария с участием несовершеннолетнего произошла вечером 28 июля на улице Фолюш. Такси двигалось в сторону улицы Лизы Чайкиной. При подъезде к необозначенному перекрестку легковушка сбила подростка на велосипеде. 12-летний мальчик с травмами госпитализирован.

"Для установления более детальной картины произошедшего Госавтоинспекция занимается поиском очевидцев, а именно водителя автомобиля "Ниссан" темного цвета. Он ехал за такси и оказывал помощь ребенку", - отметили в ГАИ. Очевидцев просят позвонить по телефонам (80152) 79-75-42 или 79-75-05.

По факту произошедшего назначена проверка.-0-