21 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно таксист на пешеходном переходе сбил студентку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

34-летний водитель автомобиля "Лада" двигался по проспекту Космонавтов со стороны улицы Лидской. Проезжая перекресток с улицей Захарова, он не убедился в отсутствии пешеходов и сбил 20-летнюю девушку, студентку одного из гродненских вузов. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После аварии девушку госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.-0-