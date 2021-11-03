В Гродно таксист сбил ребенка и уехал: водителя разыскивают

3 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно разыскиваются очевидцы аварии и водитель: в одном из дворов такси сбило ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 10.50. Во дворе по улице Терешковой автомобиль такси, предположительного серого цвета, при движении задним ходом сбил ребенка.

"После ДТП водитель спросил у мальчика все ли хорошо. Когда ребенок ответил, что сейчас ему ничего не болит, водитель уехал в неизвестном направлении", - рассказали в ГАИ.

Спустя 2 часа несовершеннолетний оказался в учреждении здравоохранения. У него диагностирован ушиб грудной клетки. Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах происшествия, просят сообщить об этом по номеру (80152)79-75-43, 79-75-05 либо 102.-0-