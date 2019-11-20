В Гродно телефонные мошенники похищают деньги с карточек

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно телефонные мошенники представляются сотрудниками банков и похищают деньги с карточек, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

"Сегодня вечером в милицию стали поступать сообщения от граждан о массовом хищении денежных средств с банковских карт. До списания денег потерпевшим звонили люди, которые представлялись сотрудниками банков и просили сообщить личную информацию о карточке. Получив необходимые сведения, мошенники моментально совершали хищение", - рассказали в УВД.

Милиция напоминает, что сотрудники банковских учреждений никогда не будут звонить по телефону и уточнять у клиентов информацию о карточках. Если поступил подобный звонок, нельзя сообщать мошенникам какие-либо сведения.-0-