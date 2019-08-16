В Гродно торговец на рынке встречал покупателей голышом

16 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно задержали продавца очков, который встречал покупателей голышом. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Фотография мужчины, который в таком необычном виде продавал очки на Скидельском рынке, попала в социальные сети.

"Сложно сказать, привлекло ли это покупателей, но в ситуации решили разобраться правоохранительные органы и дать действиям гражданина правовую оценку", - рассказали в милиции. Сотрудники Октябрьского РОВД Гродно без особого труда установили личность продавца. Им оказался мужчина 1970 года рождения, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей. В некоторых случаях он был подозреваемым в преступлении, а однажды и сам обращался за помощью, когда у него украли те самые очки, которыми мужчина торговал.

В этот день гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Он сам не смог объяснить, что толкнуло его на такой поступок. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".-0-