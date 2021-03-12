12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно у девочки нога застряла в лафете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"11 марта в 13.31 гродненские спасатели от очевидца получили сообщение о том, что необходима помощь девочке. Работники МЧС незамедлительно направились к месту происшествия на улицу Кремко. Выяснилось, что во время игры во дворе девочка ногой застряла в конструкции лафета, который находится в сцепке с автомобилем. Самостоятельно освободиться не получилось", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели специальным инструментом аккуратно разжали прутья и деблокировали девочку. Госпитализация ей не потребовалась.-0-