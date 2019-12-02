В Гродно украденная такса сбежала от похитителя и вернулась домой

2 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно такса сбежала от своего похитителя и вернулась домой. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Днем 29 ноября 69-летняя жительница Гродно пришла за покупками в торговый центр по улице Дубко. Свою любимицу таксу привязала у входа в здание. Через полчаса женщина вышла, однако питомца не обнаружила. О пропаже тут же сообщила в милицию.

Сотрудники милиции благодаря камерам видеонаблюдения установили, что похититель собаки пришел с территории одной из строительных организаций неподалеку. Мужчина некоторое время гладил собаку, а позже увел ее с собой.

Похититель был пьян, в тот момент, с его слову, он подумал, что собака замерзает. Мужчина 1970 года рождения отвел собаку в строительную бытовку, а сам продолжил распивать спиртное. В какой-то момент он забыл закрыть дверь и такса сбежала. Собака сама вернулась домой. А в бытовке правоохранители нашли ее комбинезон и ошейник.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".-0-