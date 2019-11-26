В Гродно устанавливают личность погибшей в ДТП женщины

26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно устанавливают личность женщины, которая погибла в аварии на городской улице. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 23 ноября. На Индурском шоссе легковушка сбила женщину-пешехода, которая от полученных травм погибла на месте.

"Личность ее до сих пор не установлена. На вид погибшей 45-50 лет, рост около 165-170 см. Волосы короткие, темного цвета. Была одета в куртку матерчатую розового цвета ниже пояса, свитер серо-зеленого цвета, майку белого цвета с длинным рукавом и сине-серо-черным рисунком, брюки черного цвета и черные ботинки со светлой подошвой. На шее был платок с бахромой розового цвета в полоску розовых тонов", - рассказали в милиции.

Граждан, котором что-либо известно о погибшей, просят сообщить в милицию по телефонам: 8-0152-797805, 8-0152-797997, 8-0152-797896 или 102.-0-