В Гродно устанавливают обстоятельства смерти семейной пары

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно следователи выясняют обстоятельства убийства: в одной из квартир вечером 30 июля были найдены тела мужчины и женщины с признаками криминальной смерти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.

Следствие рассматривает различные версии. По одной из них, 45-летний мужчина нанес супруге множественные удары, и она скончалась. После этого он совершил суицид в ванной комнате.

Кроме того, в квартире с телесными повреждениями обнаружена их 12-летняя дочь. Она была доставлена в больницу для оказания медпомощи. Следователи устанавливают, при каких обстоятельствах девочка получила травмы.

По предварительным данным, супруги собирались развестись и разделить имущество, проживали отдельно.

УСК по Гродненской области возбудило уголовное дело по статье "Убийство". Назначены экспертные исследования, допрошены свидетели. Расследование продолжается.-0-