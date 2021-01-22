В Гродно устанавливают обстоятельства убийства мужчины

22 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно следователи устанавливают обстоятельства убийства мужчины. Информация об этом размещена в Тelegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.
Вечером 20 января в квартире в центре Гродно обнаружили тело 38-летнего мужчины. По предварительным данным, он арендовал жилье, а в областной центр приехал на курсы повышения квалификации.
На месте происшествия работали следователи и эксперты. Допрошены соседи, изъяты следы и объекты, по которым назначены исследования.
Обнаружены на месте и отпечатки пальцев. По базе автоматизированной дактилоскопической информационной системы установлено совпадение с 40-летним местным жителем. Выяснилось, что он причастен к совершению преступления. Мужчина задержан.
Возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) УК.-0-