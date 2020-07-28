В Гродно установили личность "умельца", переделавшего зимбабвийские доллары в евро

28 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно установили личность фальшивомонетчика, изготовившего поддельную купюру номиналом 1 тыс. евро. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей Октябрьского РОВД Гродно.

Поддельную купюру в обменный пункт принес 65-летний мужчина. Тогда он пояснил, что фальшивка досталась ему в наследство от отца. Было возбуждено уголовное дело.

Фото управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области

Эксперты выяснили, что в евро превратилась купюра номиналом в 1 тыс. зимбабвийских долларов. Оказалось, что "умельцы", удалив часть оригинальных реквизитов, изменили наименование банка эмитента и название валюты, а поверх нанесли другие тексты и изображения.

Несколько лет назад подобные фальшивки уже сдавались на территории страны. Отработав множество версий, сотрудники ОБЭП Октябрьского РОВД совместно с коллегами из Следственного комитета установили личность мужчины, изготовившего подделку. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии за аналогичное преступление.

В милиции напомнили: чтобы обезопасить себя от подделок, ни в коем случае не стоит приобретать валюту с рук. Все обменные операции необходимо проводить в банке.-0-