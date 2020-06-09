В Гродно утонул подросток

9 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно во время купания на реке утонул 13-летний мальчик. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Инцидент произошел на реке Лососянка в неподалеку от спального района Фолюш в областном центре. Подросток купался рядом с так называемым водопадом. Вероятнее всего, его подхватило течение, и мальчик захлебнулся. Тело водолазы нашли на глубине около 3 м.

Спасатели-осводовцы в связи с начавшимися каникулами и жаркой погодой обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра и напомнить им правила безопасного поведения на воде. Купаться стоит лишь в предназначенных для этого местах, на водоемах, где есть спасательные станции и посты.-0-