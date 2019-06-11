В Гродно в автобусе лопнуло стекло: версия со стрельбой не подтверждается

11 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция в Гродно проводит проверку по факту повреждения стекла в маршрутном автобусе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел днем 10 июня. Автобус одного из городских маршрутов двигался по проспекту Лебедева. "В какой-то момент пассажиры услышали слабый хлопок и увидели лопнувшее стекло. Они сообщили о произошедшем водителю, который остановил автобус", - рассказали в пресс-службе УВД.

По факту произошедшего проходит проверка. Версия о том, что автобус могли обстрелять из пневматического оружия, не находит подтверждения, отметили в милиции.-0-