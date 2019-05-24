В Гродно в строительном котловане засыпало 30-летнего мужчину

24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины при строительных работах. Информация об этом размещена в telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел днем 24 мая на одном из строительных объектов в спальном районе Ольшанка. "При работе внутри котлована погиб 30-летний работник строительной организации", - отметили в СК. На место выехала следственно-оперативная группа.

Проводится осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы, работники и руководители организации. Также изымается документация по охране труда и технике безопасности. Устанавливаются причины и обстоятельства смертельного происшествия.

Правовая оценка будет дана по результатам проверки.-0-