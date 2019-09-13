В Гродно в торговом центре сработала система противопожарной защиты

13 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в торговом центре из-за короткого замыкания в щите управления кондиционеров сработала система противопожарной защиты, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 13 сентября очевидец по номеру 101 сообщил о задымлении на кровле торгового центра по улице Дубко в Гродно. К месту происшествия незамедлительно были направлены 8 расчетов спасателей. Выяснилось, что на кровле объекта произошло короткое замыкание без последующего горения в щите управления кондиционерами.

"Сработала система противопожарной защиты: опустились противопожарные шторы, включились дымоудаление, речевое и световое оповещение для персонала и посетителей торгового центра. Работники службы безопасности объекта незамедлительно отреагировали на происшествие и приняли меры по эвакуации людей и недопущению возгорания", - рассказали в областном управлении МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал. Работа объекта не нарушена.-0-