В Гродно виновник аварии скрылся с места происшествия

19 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в течение нескольких часов установили личность скрывшегося с места аварии водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Вечером 18 июля на улице Курчатова "Тойота" при перестроении задела припаркованную "Ладу". У последней была повреждена вся левая сторона. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.

"Личность его была оперативно установлена. Спустя 2 часа мужчина 1967 года рождения был задержан сотрудниками ГАИ", - рассказали в Госавтоинспекции региона.

При этом у мужчины были явные признаки опьянения. Это подтвердило и медицинское освидетельствование. Содержание алкоголя составило почти 1,4 промилле.

Сам виновник столкновения рассказал, что расстроился из-за аварии и поэтому выпил.-0-