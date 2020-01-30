В Гродно внедорожник протаранил такси: пострадали 9-летний пассажир и его мама

30 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно в столкновении такси и внедорожника пострадали три человека, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла в половине десятого вечера 29 января. На пересечении проспектов Купалы и Клецкова водитель внедорожника "Форд" выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль врезался в двигавшееся на зеленый такси.

"Водителя такси, а также двух его пассажиров, маму и ребенка, доставили в больницу. 9-летний мальчик получил ссадины и ушибы, женщина с переломами находится в реанимации", - отметили в ГАИ.

Предполагаемый виновник аварии - 19-летний молодой человек - не пострадал. Отмечается, что водительское удостоверение он получил около месяца назад.

По факту ДТП проводится проверка.-0-