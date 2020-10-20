В Гродно во время протеста школьник бросал камни в ОМОН: возбуждено уголовное дело

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время протеста школьник бросал камни в ОМОН. Возбуждено уголовное дело. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Инцидент случился 13 сентября во время воскресного протеста в Гродно. Возле здания райисполкома правоохранители задерживали агрессивно настроенных участников несанкционированной акции. В ответ на действия милиционеров в них полетели бутылки и булыжники. Выходки протестующих были сняты на видеокамеру. По записям установили одного из правонарушителей - 16-летнего жителя областного центра, ученика 10 класса", - рассказали в МВД.

Действиям школьника следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Подозреваемый ранее не привлекался к ответственности.-0-