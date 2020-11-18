В Гродно водитель блокировал дорогу автомобилю милиции

18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водителя из Гродно привлекли к ответственности за блокирование дороги служебному автомобилю милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Днем 16 ноября по ул.Горновых в областном центре водитель "Мазды" ехал по полосам с минимальной скоростью и хаотично перестраивался, вынуждая других участников дорожного движения снижать скорость. "Сразу за иномаркой двигался милицейский автомобиль. Когда водитель служебного транспортного средства пытался совершить опережение, "Мазда" перестраивалась в его полосу, временно ускорялась, а потом вновь замедлялась", - сообщили в милиции. Ситуация развивалась на участке от стеклозавода до драмтеатра.

Вскоре "Мазду" остановил наряд ГАИ. Водитель легковушки посетовал на якобы некорректную работу автоматической коробки передач. В милиции отметили, что это не помешало водителю перестраиваться и постоянно увеличивать скорость. Посмотрев видео, опровергающее его доводы, водитель признал вину.

В отношении нарушителя вынесены два постановления - за умышленное блокирование движения и нарушение требований дорожной разметки.-0-