В Гродно водитель легковушки сбил пешехода

30 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно легковушка сбила пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вчера около 21.00 на одном из регулируемых пешеходных переходов по бульвару Ленинского комсомола в Гродно. "Рено" под управлением 22-летнего водителя сбило пешехода.

"В результате ДТП пешехода с травмами живота, гематомами и ссадинами госпитализировали", - отметили в ГАИ.

По предварительной информации, 27-летний житель Скиделя переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. По факту происшествия проводится проверка.-0-