В Гродно водитель легковушки сбил ребенка и скрылся

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно разыскивают свидетелей наезда легковушки на ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 16 января в спальном районе Ольшанка. На проезде между домами №30 и №36 по улице Огинского "Мерседес" серебристого цвета сбил ребенка. После этого водитель автомобиля с места происшествия уехал.

"Просьба свидетелей и граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах данного ДТП, обратиться по номеру 79-75-53 либо 102", - отметили в ГАИ.

К слову, произошедшее попало на камеру наблюдения.-0-